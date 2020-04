(Di martedì 14 aprile 2020) Misure restrittive prolungate fino all'11 maggio e nientedi eventi aperti al pubblico fino a meta' luglio. Lo ha annunciato il presidentese Emmanuel, in merito alla lotta al coronavirus. Coinvoltie GP F1

zazoomnews : Parigi: rinviati Tour de France e Gran Premio F1 conseguenza delle decisioni di Macron - #Parigi: #rinviati… - FirenzePost : Parigi: rinviati Tour de France e Gran Premio F1, conseguenza delle decisioni di Macron -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi rinviati

Firenze Post

PARIGI – Misure restrittive prolungate fino all’11 maggio e niente grandi eventi aperti al pubblico fino a meta’ luglio. Lo ha annunciato oggi il presidente francese Emmanuel Macron, in merito alla ...Lui campione del mondo che doveva rinviare all’ipotesi di Parigi 2024, e lei che attraverso le Paralimpiadi magari avrebbe potuto anticiparlo. Boy Giorgio, in tempi non sospetti, ci confessava: “La ...