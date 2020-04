Palozzi | monito Ance Roma non va sottovalutato

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020)– “Invito tutte le istituzioni, in particolare modo il governo nazionale, a non sottovalutare illanciato in queste ore dal presidente dell’Rebecchini, che ha mostrato tutta la sua preoccupazione in merito alla chiusura dei cantieri. Una preoccupazione assolutamente condivisibile: a mio giudizio, infatti, lo Stato deve cominciare a mandare un segnale importante, riaprire i cantieri in completa sicurezza e’ possibile. Questo ridarebbe ossigeno a un settore chiave del territorio, a migliaia di imprenditori in crisi e a tanti lavoratori del settore. Come, peraltro, gia’ accade in altre nazioni autorevoli. Siamo consapevoli che il paese e’ in piena emergenza Coronavirus, ma e’ compito del governo trovare le condizioni per contemperare il diritto alla salute e il necessario rilancio del settore economico del nostro ...