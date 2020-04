Pallanuoto femminile | Coppe europee 2020 | la situazione prima della sospensione

(Di martedì 14 aprile 2020) Tutto fermo, ovviamente fino a data da destinarsi. Il mondo dello sport è bloccato, di conseguenza anche quelloal. In terra italiana il lockdown proseguirà almeno fino al 3 maggio, con tutte le giocatrici costrette ad allenarsi a secco, senza toccare l’acqua per più di un mese. Andiamo a scoprire lae le possibile date di recupero. La Serie A1 era giunta alla decima giornataregular season, con L’Ekipe Orizzonte Catania a guidare, inseguita dal Plebiscito Padova, le due favorite. Cambiato il formatpost season: in programma semifinali e finali per lo Scudetto. Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno, mentre la finale prevede una serie al meglio delle tre partite. Da capire quali decisioni verranno prese, c’è il rischio anche dell’annullamento ...

E la stessa disponibilità è arrivata da Conegliano, in testa al torneo femminile. Va chiarito: la volontà della Federvolley non cambia ... IN ACQUA Chi invece sta ancora giocando la sua partita per il ...La pandemia da Coronavirus ha bloccato completamente da metà marzo lo sport a livello mondiale, ed ovviamente da questo blocco non è esente la pallanuoto. Il rinvio all’estate 2021 dei Giochi Olimpici ...