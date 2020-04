Palazzo Chigi rilancia: “Giusto fare i nomi di Salvini e Meloni, le loro bufale danneggiano Italia” (Di martedì 14 aprile 2020) Palazzo Chigi ha dichiarato che non c’è stato nessun uso strumentale di una comunicazione istituzionale da parte del Presidente del Consiglio, il quale “ha smentito vere e proprie fake news che rischiavano di alimentare divisioni nel Paese e di danneggiarlo”. Nonostante siano trascorsi tre giorni persistono ancora le polemiche sulla conferenza stampa di venerdì 10 aprile, quella in cui il Presidente del Consiglio – dopo aver annunciato il prolungamento delle restrizioni fino al 3 maggio – ha dichiarato che Matteo Salvini e Giorgia Meloni avevano diffuso bufale sul suo conto, riferendosi in particolare a una presunta adesione dell’Italia alla proposta di utilizzare il Fondo Salva Stati (Mes) per far fronte all’emergenza coronavirus. Ebbene, in una nota Palazzo Chigi spiega che in quell’occasione Giuseppe Conte “ha ... Leggi su limemagazine.eu Mentana - l’editoriale nel Tg La7 sulla polemica con palazzo Chigi : “Comunicato scomposto”. E a chi lo critica ribatte : “Mai censurato nessuno”

Gli hater grillini all'attacco di Mentana. La mano è di Palazzo Chigi

