Oroscopo Paolo Fox oggi | 14 aprile 2020 | i pronostici del giorno

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 aprile 2020) Come è andata la vostra Pasqua? Speriamo bene, nonostante tutto e l’eccezionalità del periodo. Ma adesso si inizia la routine e abbiamo bisogno di consigli dal cielo. Facciamo il quadro astrologico con le proiezioni diFox per, 14. Come semre le previsioni diFox sono confrontabili con le ultime previsioni liberamente tratte dall’app Astri. Sono a disposizione inoltre le previsioni mensili e della settimana attuale.Fox,14per Ariete, Toro, Gemelli, CancroFox 14: Ariete I cambiamenti nelle alte sfere al lavoro sembrano promettenti per le prospettive. Questa potrebbe essere la rottura della copertura che stavi cercando.Fox 14: ToroStanco di colpire la testa contro quel soffitto di vetro? Dì di sì a un’offerta o un invito di un’azienda ...