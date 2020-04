Oroscopo Paolo Fox del giorno e di domani | previsioni 14-15 aprile

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020)Fox di oggi e: ledel 14 e 15Tratto dallo Stellare di DiPiù, l’diFox dele di(14-15) partendo come sempre con i primi quattro segni zodiacali. ARIETE: giornata importante per i sentimenti. Situazione pesante se si sta vivendo due storie contemporaneamente. Meglio fare tutto con calma.situazione astrologica che torna attiva dopo giorni pesanti. Le coppie di lunga data devono risolvere un problema. Ottenere un recupero sul lavoro. TORO: giornata importante. Non devono rimandare conversazioni di lavoro importanti. Si può ripartire con una marcia in più.saranno tendenti all’ira. Poca voglia di fare dal punto di vista professionale. GEMELLI: devono eliminare i pensieri negativi. Bene i progetti importanti.Luna favorevole. Entro venerdì devono ...