"Opportunità nascoste": Malagò, cos'ha visto il ct Mancini nel rinvio di Euro2020 a causa del virus (Di martedì 14 aprile 2020) Il calcio potrà ripartire soltanto se tutti rinunceranno a qualcosa. È il messaggio lanciato da Giovanni Malagò in un'intervista a Dazn: “L'ideale sarebbe trovare insieme il modo in cui non ci siano né vincitori né vinti e che il calcio possa ripartire il prima possibile, a prescindere da questa stagione”. Il numero uno del Coni ha anche parlato del rinvio degli Europei, previsti in formato itinerante per l'estate 2020, ma rimandati a quella del 2021. “Decisione sacrosanta, pensiamo a cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico”, ha commentato Malagò, secondo cui il prossimo sarà “un grande Europeo, sarà il motivo per cui il calcio a livello internazionale potrà ripartire tutto insieme”. Tra l'altro un anno di tempo in più potrebbe giocare a favore della squadra di Roberto Mancini: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 aprile 2020) Il calcio potrà ripartire soltanto se tutti rinunceranno a qualcosa. È il messaggio lanciato da Giovanni; in un'intervista a Dazn: “L'ideale sarebbe trovare insieme il modo in cui non ci siano né vincitori né vinti e che il calcio possa ripartire il prima possibile, a prescindere da questa stagione”. Il numero uno del Coni ha anche parlato deldegli Europei, previsti in formato itinerante per l'estate 2020, ma rimandati a quella del 2021. “Decisione sacrosanta, pensiamo a cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico”, ha commentato;, secondo cui il prossimo sarà “un grande Europeo, sarà il motivo per cui il calcio a livello internazionale potrà ripartire tutto insieme”. Tra l'altro un anno di tempo in più potrebbe giocare a favore della squadra di Roberto: ...

venti4ore : Mike Horn: “La social distance è una grande opportunità” - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: IL PENSIERO - Lady Ospina: 'Ogni giorno è una nuova opportunità per brillare e dare il massimo' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL PENSIERO - Lady Ospina: 'Ogni giorno è una nuova opportunità per brillare e dare il massimo' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL PENSIERO - Lady Ospina: 'Ogni giorno è una nuova opportunità per brillare e dare il massimo' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: IL PENSIERO - Lady Ospina: 'Ogni giorno è una nuova opportunità per brillare e dare il massimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Opportunità nascoste Didattica a distanza: una grande opportunità Panorama Mike Horn: "La social distance è una grande opportunità"

"La social distance è una grande occasione di crescita". E se lo dice Mike Horn, uno dei più grandi esploratori del mondo, c'è da credergli: ha circumnavigato in tre anni il globo attraverso i due pol ...

IL PENSIERO - Lady Ospina: "Ogni giorno è una nuova opportunità per brillare e dare il massimo"

14.04 13:33 - IL PARERE - Tina: "Insigne è a un bivio: o va via o chiude la carriera a Napoli, rinnovo di Mertens? Situazione congelata" 14.04 13:26 - WILD MASCOT - Lady Milik: "Un anno fa la mia ...

"La social distance è una grande occasione di crescita". E se lo dice Mike Horn, uno dei più grandi esploratori del mondo, c'è da credergli: ha circumnavigato in tre anni il globo attraverso i due pol ...14.04 13:33 - IL PARERE - Tina: "Insigne è a un bivio: o va via o chiude la carriera a Napoli, rinnovo di Mertens? Situazione congelata" 14.04 13:26 - WILD MASCOT - Lady Milik: "Un anno fa la mia ...