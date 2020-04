Nuove scadenze fiscali per aziende | autonomi e professionisti

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 aprile 2020) Ci sonoper per. Il Decreto Liquidità (DL. 8/4/20 n° 23) ha infatti ampliato il periodo di sospensione dellee contributive, già preannunciato dal Governo, previste nei mesi di aprile e maggio. All'art. 18, prevede una sospensione per imprenditori edei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale b) Imposta su Valore Aggiunto (Iva) c) contributi previdenziali e assistenziali (Inps) d) Inail Chi può sospendere i versamentie contributivi? L'art.18 individua i beneficiari della sospensione/rinvio in due categorie: - imprenditori econ ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019 che hanno ...