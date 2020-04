Nuoto | Tokyo 2020 | quali nazioni saranno favorite e quali svantaggiate dalle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di martedì 14 aprile 2020) Sarà una rivoluzione per il2021? La risposta potrebbe anche essere sì. Perché? Perché è una delle discipline dove da un anno all’altro possono cambiare diverse situazioni, legate a stati di forma, infortuni, ma soprattutto crescita esponenziale di nuovi talenti. Ilda sempre sa lanciare teenagers anche 15enni (Meylutyte di Londra 2012, ma non solo) ai massimi livelli, anche nel giro di pochi mesi. Lo spostamento di un anno della manifestazione, dunque, chi può concretamente favorire? Sicuramente leche hanno un bacino d’utenza enorme, quindi in primis Stati Uniti, Cina ed Australia, e poi anche quelle che puntano tanto sule sui Giochi in particolare,Gran Bretagna, Canada, Giappone (che potrebbe recuperare al top Ikako Rikee, possibile avversaria tosta di Pellegrini sui 200 sl), ...