"Non li avrete mai". Sugli eurobond si ripete lo stesso teatrino di dieci anni fa (Di martedì 14 aprile 2020) Italia e Spagna che spingono per contromisure “ambiziose e innovative”, la Germania che dice “nein”. Le accuse di “egoismo” e di “mancanza di solidarietà”. Il Parlamento Europeo che chiede una “risposta comune”, la Commissione che prende atto “che non c’è sufficiente accordo tra i Paesi”. Vertici Ue notturni, Roma che minaccia il veto, poi l’accordo di “compromesso” con i tedeschi. Ecco: la storia, com’è noto, si ripete sempre due volte, quella degli eurobond si presenta prima come farsa, e la seconda pure. Il resoconto di cui sopra sembra la fedele cronaca di questi giorni, e invece è la sintesi del gioco delle parti andato in scena tra il 2008 e il 2014 intorno alla vexata quaestio degli eurobond. Stesse parole d’ordine e slogan, identiche ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - centrodestra contro Cura Italia. Salvini : “Se fate meglio al prossimo lo voteremo”. Fratelli d’Italia : “Avrete supporto - ma non il voto”

