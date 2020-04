Nocera superiore, il sindaco annuncia il quinto caso positivo al Covid-19 (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera superiore (Sa) – “Cari cittadini, vi comunico che stamane un quinto nostro concittadino è risultato positivo al tampone del #Covid19”. È quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Nocera superiore Giovanni Maria Cuofano. Anche in questo caso, si tratta di un soggetto che, per la sua attività, è legato al mondo ospedaliero. Attualmente è ricoverato al presidio ‘Mauro Scarlato‘ di Scafati dov’è tenuto sotto stretta osservazione. L'articolo Nocera superiore, il sindaco annuncia il quinto caso positivo al Covid-19 proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid - Pasquetta con un caso in più a Nocera Superiore

Nocera Superiore - fake news sulla festa di S.Pasquale Baylon

Nocera Superiore - bonus spesa : 50+20 la formula dinamica adottata dal Comune (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Cari cittadini, vi comunico che stamane unnostro concittadino è risultatoal tampone del #19”. È quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook ildiGiovanni Maria Cuofano. Anche in questo, si tratta di un soggetto che, per la sua attività, è legato al mondo ospedaliero. Attualmente è ricoverato al presidio ‘Mauro Scarlato‘ di Scafati dov’è tenuto sotto stretta osservazione. L'articolo, ililal-19 proviene da Anteprima24.it.

zazoomblog : Covid Pasquetta con un caso in più a Nocera Superiore - #Covid #Pasquetta #Nocera #Superiore - salernonotizie : A Nocera Superiore quarto caso di positività da Covid, ora è in isolamento - salernotoday : Nocera Superiore, tosse e dolore toracico: muore in ospedale -