Nintendo ha speso ben 14 milioni di dollari in pubblicità televisiva nel solo mese di

Leggi su eurogamer

(Di martedì 14 aprile 2020) Secondo alcune stime condivise da VentureBeat e iSpot.tv,si sarebbe recentemente data alle spese folli di marketing: a quanto pare, la grande N hala bellezza di 14.6diin pubblicità, neldi marzo, superando di ben 3i soldi investiti a febbraio.Tutto questo denaro è servito per finanziare 20 diverse pubblicità, andate in onda per un totale di 3.000 volte. La maggior parte di questi ads, com'è facilmente intuibile, erano dedicati alla promozione di Animal Crossing: New Horizons, il titolo più importante pubblicato dalo scorso.Volete sapere quando è importante questa cifra di 14.6? Nessun'altra compagnia videoludica hapiù di un milione per promuovere i propri titoli neldi marzo.Leggi altro...