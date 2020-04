Niente effetto Covid-19, a Roma a marzo gli stessi morti del marzo 2019 (Di martedì 14 aprile 2020) I decessi totali nel mese di marzo 2020 nel comune di Roma non si discostano molto da quelli di marzo 2019. I dati del Campidoglio, di cui l'Agi ha preso visione, parlano chiaro: nel marzo 2020 a Roma sono morte 2.753 persone. Nel marzo 2019 furono 2.721, nel marzo 2018 2.783, nel marzo 2017 2.569, nel marzo 2016 2.621, nel marzo 2015 2.778. La capitale d'Italia non sembra quindi avere molte vittime derivanti dall'emergenza coronavirus, anche se va tenuto conto che nel mese di marzo 2020 sono praticamente scomparsi i morti a causa di incidenti stradali e sul lavoro. I dati Istat danno una situazione molto peggiore nei comuni del centronord. Nelle prime 4 settimane di marzo 2020 i decessi totali hanno registrato un'impennata rispetto all'analogo periodo del 2019 a Bergamo (+385,4%), Cremona (+298,7%), Piacenza (+311,3%), Pesaro (+263,6%), Lodi (+202,3%). Milano, nelle prime quattro ... Leggi su agi Niente effetto Sanremo : house - elettronica e pop alternativo - i party da non perdere (Di martedì 14 aprile 2020) I decessi totali nel mese di2020 nel comune dinon si discostano molto da quelli di2019. I dati del Campidoglio, di cui l'Agi ha preso visione, parlano chiaro: nel2020 asono morte 2.753 persone. Nel2019 furono 2.721, nel2018 2.783, nel2017 2.569, nel2016 2.621, nel2015 2.778. La capitale d'Italia non sembra quindi avere molte vittime derivanti dall'emergenza coronavirus, anche se va tenuto conto che nel mese di2020 sono praticamente scomparsi ia causa di incidenti stradali e sul lavoro. I dati Istat danno una situazione molto peggiore nei comuni del centronord. Nelle prime 4 settimane di2020 i decessi totali hanno registrato un'impennata rispetto all'analogo periodo del 2019 a Bergamo (+385,4%), Cremona (+298,7%), Piacenza (+311,3%), Pesaro (+263,6%), Lodi (+202,3%). Milano, nelle prime quattro ...

stampalibconsag : Niente effetto Covid-19, a Roma a marzo gli stessi morti del marzo 2019 - Agenzia_Italia : Niente effetto Covid-19, a Roma a marzo gli stessi morti del marzo 2019 - AMorzenti : RT @lbianchetti: Questi sono i casi della prov Milano. La riga segna il momento in cui si sarebbe dovuto vedere l'effetto del lockdown. Sec… - Tomas1374 : Capisco negli openspace degli uffici...dove sarebbe necessario realmente Ma in spiaggia.... In battigia ed in mare… - kenponzio : RT @lbianchetti: Questi sono i casi della prov Milano. La riga segna il momento in cui si sarebbe dovuto vedere l'effetto del lockdown. Sec… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente effetto Niente effetto Covid-19, a Roma a marzo gli stessi morti del marzo 2019 AGI - Agenzia Giornalistica Italia Niente effetto Covid-19, a Roma a marzo gli stessi morti del marzo 2019

I decessi totali nel mese di marzo 2020 nel comune di Roma non si discostano molto da quelli di marzo 2019. I dati del Campidoglio, di cui l'Agi ha preso visione, parlano chiaro: nel marzo 2020 a Roma ...

Coronavirus, Fmi presenta effetti Great Lockdown. Recessione peggiore da Grande Depressione. Con esplosione deficit e debito

Non per niente, l’economista del Fondo parla di “una crisi come non ce ne sono altre ... Potrebbero essere possibili, e anche probabili, ritmi di crescita decisamente peggiori. Ed ecco qui alcune ...

I decessi totali nel mese di marzo 2020 nel comune di Roma non si discostano molto da quelli di marzo 2019. I dati del Campidoglio, di cui l'Agi ha preso visione, parlano chiaro: nel marzo 2020 a Roma ...Non per niente, l’economista del Fondo parla di “una crisi come non ce ne sono altre ... Potrebbero essere possibili, e anche probabili, ritmi di crescita decisamente peggiori. Ed ecco qui alcune ...