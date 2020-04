Nicole Rossi e Jennifer Poni vincono Pechino Express | le loro prime parole

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 15 aprile 2020): Le Collegiali,il reality In barba a qualsiasi pronostico,della coppia delle Collegiali– Le stagioni dell’Oriente. Difatti le due ragazze hanno avuto la meglio sulla coppia dei Wedding Planner, la quale si è dovuta accontentare solo della medaglia d’argento. Medaglia di bronzo invece per Le Top. Anche quest’ultima sfida tra le coppie diè stata davvero combattutissima e fino alla fine in bilico. E proprio sul fotofinish Le Collegiali,, hanno vintodi Costantino Della Gherardesca. Ovviamente laemozione è stata tanta. E una volta che Costantino ha rivelatodi aver vinto, hanno subito commentato a caldo: “Noi che eravamo le più piccole del gruppo alla ...