Netflix e BOOM! Studios | un nuovo accordo per la realizzazione di serie tv

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 aprile 2020)hanno annunciato unche prevede laditelevisive.ha stretto unper la produzione ditv con, la casa editrice specializzata in fumetti che possiede marchi come Lumberjanes, Something Is Killing the Children, Mouse Guard e Once & Future. Le due realtà avevano già deciso di collaborare in occasione di un adattamento cinematografico di The Unsung che può contare sulla presenza di David F. Sandberg (Shazam!) che si occuperà dello sviluppo. Il comunicato ufficiale dell'riporta le parole di Brian Wright, vice presidente delleOriginali di, che ha dichiarato: "I personaggi disono speciali in modo innato, sono vivaci, diversi ...