Musica in lutto | addio al cantante e fondatore dello storico gruppo | aveva solo 46 anni

(Di martedì 14 aprile 2020) Il coronavirus si porta via un’altra vittima illustre. A soli 46è infatti deceduto Mirko Bertuccioli, ilde ‘I Camillas’. Conosciuto da tutti come ‘Zagor’, non è riuscito a superare la fase più acuta della malattia. Si è spento nella sua città d’origine, Pesaro. Dopo aver effettuato il tampone, risultato successivamente positivo al Covid-19, il suo stato di salute è peggiorato sempre più e dallo scorso 4 marzo si trovava in Rianimazione all’ospedale ‘San Salvatore’. Ad annunciare la sua scomparsa e a ricordarlo un’ultima volta è stata proprio la bandle con un post pubblicato su Facebook. Questa la didascalia che ha accompagnato l’immagine dell’artista: “Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi”. ...