Muore per infarto: la sua cagnolina rimane accanto al corpo per giorni (Di martedì 14 aprile 2020) I soccorritori che hanno trovato il corpo di Floriano, un ex operaio italiano trasferitosi in Croazia per la pensione, hanno assistito a una scena commovente: la sua cagnolina Kira, un rottweiler di otto anni, accoccolata sul padrone riverso a terra. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, ma la storia di Kira ha commosso tutto il Paese, che ha fatto partire una gara di solidarietà per adottarla. Leggi su fanpage Coronavirus - “Ecco perché in Lombardia si muore di più”. Lo spiega il prof. Galli

Brindisi - incidente in un cantiere stradale : muore operaio

Calciatore di 22 anni muore per un malore improvviso (Di martedì 14 aprile 2020) I soccorritori che hanno trovato ildi Floriano, un ex operaio italiano trasferitosi in Croazia per la pensione, hanno assistito a una scena commovente: la suaKira, un rottweiler di otto anni, accoccolata sul padrone riverso a terra. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, ma la storia di Kira ha commosso tutto il Paese, che ha fatto partire una gara di solidarietà per adottarla.

caritas_milano : Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #14aprile 1980 muore il #giornalista Gianni #Rodari, #scrittore per l'#infanzia.… - carlogubi : Con un ragionamento simile a quello usato per imporre l'idea di una app a scatola chiusa per salvare vite umane, io… - margherita951 : RT @caritas_milano: Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si c… - gabdignazi : RT @caritas_milano: Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si c… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore per Muore per coronavirus il medico di famiglia e diacono Maurizio Bertaccini: lascia moglie e dieci figli RiminiToday Mendrisio, muore dopo la caduta dallo scooter

L'incidente è avvenuto verso le 17.20: l'uomo sarebbe rovinato a terra per motivi ancora da stabilire. È deceduto dopo il trasporto in ospedale È purtroppo deceduto lo scooterista caduto questo ...

Da Juve-Lazio a... Grande Fratello e Amici: le scommesse si reinventano. Ecco su cosa puntare

Per dare vita a quel pezzo di campionato che ci manca e non solo ... Vedremo, tutti gli occhi sono sulla partita quella sì da vincere: salverà chi si ammala, chi va in terapia intensiva, chi ancora ...

L'incidente è avvenuto verso le 17.20: l'uomo sarebbe rovinato a terra per motivi ancora da stabilire. È deceduto dopo il trasporto in ospedale È purtroppo deceduto lo scooterista caduto questo ...Per dare vita a quel pezzo di campionato che ci manca e non solo ... Vedremo, tutti gli occhi sono sulla partita quella sì da vincere: salverà chi si ammala, chi va in terapia intensiva, chi ancora ...