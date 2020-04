Mossa (Banca Generali): “Far ripartire attivita' quanto prima” (Di martedì 14 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sono ottimista e credo che usciremo da questa crisi piu' forti di prima, pero' nel nostro Paese bisognera' mettere in campo una serie di accorgimenti il piu' presto possibile. Innanzitutto non bisogna fare terrorismo sul patrimonio privato ma metterlo a disposizione dell'economia reale, in particolare delle Pmi. Insomma, la cartolizzazione puo' essere efficace”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Generali Gian Maria Mossa, nel corso dell'appuntamento online “Ricette per la Ripresa”.“Inoltre bisogna far ripartire le attivita' produttive quanto prima, facendo delle grandi aziende una sorta di presidio per la salute dei lavoratori – ha aggiunto Mossa – e investire a fondo perduto nell'assunzione dei giovani che tra l'altro sono i meno colpiti dalla crisi”.“Questa crisi – ha continuato il ... Leggi su liberoquotidiano Ubi studia la mossa difensiva Mandato al Credit Suisse-banca Usa

MILANO (ITALPRESS) – "Sono ottimista e credo che usciremo da questa crisi piu' forti di prima, pero' nel nostro Paese bisognera' mettere in campo una serie di accorgimenti il piu' presto possibile. Innanzitutto non bisogna fare terrorismo sul patrimonio privato ma metterlo a disposizione dell'economia reale, in particolare delle Pmi. Insomma, la cartolizzazione puo' essere efficace". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Generali Gian Maria Mossa, nel corso dell'appuntamento online "Ricette per la Ripresa"."Inoltre bisogna far ripartire le attivita' produttive quanto prima, facendo delle grandi aziende una sorta di presidio per la salute dei lavoratori – ha aggiunto Mossa – e investire a fondo perduto nell'assunzione dei giovani che tra l'altro sono i meno colpiti dalla crisi"."Questa crisi – ha continuato il ...

Inoltre, a pesare sul prezzo dell’oro è stata anche la mossa della Banca centrale statunitense della scorsa settimana, quando ha annunciato un nuovo programma di acquisto di asset e di accesso al ...

Cresce la domanda degli aquisti online La mossa di Amazon arriva in risposta alla crescente domanda ... A dare il calcio di inizio alla stagione delle trimestrali sono le banche, con Wells Fargo e ...

