Morto Franco Lauro | volto simbolo del giornalismo sportivo Rai

(Di martedì 14 aprile 2020) Choc nella televisione italiana:a 59 annidelRai, probabile infarto per il giornalista. Il noto giornalistaè deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto: aveva 59 anni. Sul luogo della tragedia, sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine. Leggi anche … L'articolodelRai è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Franco Lauro, morto il conduttore televisivo e telecronista sportivo della Rai. Aveva 58 anni - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Giornalismo sportivo in lutto: è morto Franco Lauro - fanpage : È morto Franco Lauro. Grave lutto nel giornalismo sportivo - juvecrazia : Ma Franco Lauro è morto per covid o altro? - novasocialnews : È morto Franco Lauro, volto di Raisport: aveva 59 anni -

ROMA - Brutta notizia per il mondo del giornalismo sportivo: è morto Franco Lauro. Il giornalista della Rai aveva 59 anni ed è deceduto a Roma per un probabile infarto. Inutili gli interventi ...Franco Lauro, volto della Rai esperto di calcio e basket, è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto: aveva 58 anni. Inutile l'intervento di un’ambulanza e di una pattuglia delle forze ...