Morto Franco Lauro | lo storico giornalista sportivo Rai aveva 58 anni

(Di martedì 14 aprile 2020), loRai58oggi, 14 aprile 2020,della Rai. Il conduttore è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione, stroncato probabilmente da un infarto. Le forze dell’ordine sono entrate nella sua casa nel centro della Capitale trovando il cadavere dell’uomo, poi portato via dall’ambulanza accorsa senza poter intervenire.soltanto 58. “Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. non posso crederci”, ha commentato su Twitter la sua collega Paola Ferrari. Da quel che si è appreso è stata un’amica a dare l’allarme al 112 perché da due giorni nonsue notizie. Il personale medico, giunto ...

RaiSport : Morto il nostro collega Franco #Lauro Trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore… - Corriere : È morto Franco Lauro, volto di Raisport: aveva 59 anni - fattoquotidiano : Franco Lauro, morto il conduttore televisivo e telecronista sportivo della Rai. Aveva 58 anni - rosatoeu : E' morto Franco Lauro, volto noto di Rai sport. Il giornalista è scomparso per un improvviso malore. Aveva 59 anni. - folucar : RT @Corriere: È morto Franco Lauro, volto di Raisport: aveva 59 anni -

Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto a soli 59 anni Franco Lauro, volto noto di Rai Sport. Nato a Roma nel 1961, appassionato di calcio e basket di cui per anni è stato la voce nelle telecronache ...Lutto nel giornalismo italiano, in particolare in quello sportivo: è morto Franco Lauro, volto noto di RaiSport. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre. Il giornalista è stato trovato privo di ...