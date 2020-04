Morte Franco Lauro, il cordoglio dei colleghi: “So quanto amavi questo lavoro” [FOTO] (Di martedì 14 aprile 2020) Una tragica notizia ha travolto il mondo del giornalismo sportivo: un infarto ha portato via Franco Lauro, volto noto Rai che avrebbe compiuto 59 anni ad ottobre. Immediati i messaggi di cordoglio social dei colleghi. Da Paganini, Mazzocchi e Varriale, con lui in Rai, passando per Biasin, Alciato, Cucchi, Condò e tanti altri. In alto tutti i pensieri verso lui e la famiglia.L'articolo Morte Franco Lauro, il cordoglio dei colleghi: “So quanto amavi questo lavoro” FOTO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu "Abbiamo condiviso così tanto" : Paola Ferrari - il dolore per la morte improvvisa di Franco Lauro

Morte Franco Lauro - il messaggio di cordoglio della Ssc Napoli

Angri - lutto cittadino per la morte di Gianfranco Campolo (Di martedì 14 aprile 2020) Una tragica notizia ha travolto il mondo del giornalismo sportivo: un infarto ha portato via, volto noto Rai che avrebbe compiuto 59 anni ad ottobre. Immediati i messaggi disocial dei. Da Paganini, Mazzocchi e Varriale, con lui in Rai, passando per Biasin, Alciato, Cucchi, Condò e tanti altri. In alto tutti i pensieri verso lui e la famiglia.L'articolo, ildei: “Solavoro”CalcioWeb.

giornalettismo : Addio a #FrancoLauro. La voce del basket in #Rai si è spenta a Roma all'età di 58 anni - CalcioWeb : Morte Franco Lauro, il cordoglio dei colleghi: 'So quanto amavi questo lavoro' [FOTO] - - FranceGioppi : Mi spiace molto per la morte di Franco Lauro, grande giornalista #francolauro - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: Non ci sono parole. Mondo dello sport in lutto per la morte del giornalista Franco #Lauro RIP ?? - laura_coccia : La morte di Franco Lauro mi addolora molto. Era un professionista appassionato e curioso. Il basket e il calcio pe… -