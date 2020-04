Morbillo | niente vaccino a causa della pandemia | “A rischio milioni di bimbi”

Leggi su viagginews

(Di martedì 14 aprile 2020) L’attuale emergenza sanitaria ha posto in secondo piano le vaccinazioni anti. Questo è unda non prendere sotto gamba, anche in Italia. C’è un gravolegato alle mancate vaccinazioni di massa contro il. E c’entra l’attualeche ha colpito il mondo intero. In ben 37 paesi la situazione del momento … L'articolo“Adi bimbi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com