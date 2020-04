Miriam Leone compie oggi 35 anni: le foto che l’hanno resa celebre (Di martedì 14 aprile 2020) Il 14 Aprile 1985 nasceva a Catania Miriam Leone: la bellissima attrice compie oggi 35 anni e noi vogliamo ricordarla così. Da quando vinse Miss Italia nel 2008 non si è mai smesso di parlare di lei. A differenza di molte altre miss, Miriam si è distinta oltre che per la grande bellezza anche per essere una brava attrice e una disinvolta presentatrice. Nascita: 14 aprile 1985 (età 35 anni), Catania Altezza: 1,76 m Capelli: Castano ramato Occhi: Verdi Tra le prime e più importanti esperienze ricordiamo Unomattina estate condotto su RaiUno dal giugno al settembre 2009. Senza mai fermarsi, a settembre ha presentato insieme a Tiberio Timperi Mattina in famiglia su Rai2 Nel 2010 debutta come attrice sia sul grande schermo con il film “Genitori e figli” di Giovanni Veronesi seguito da “Fratelli unici” di Alessio ... Leggi su chenews Miriam Leone ricorda i tempi di Miss Italia : "Non volevo partecipare - ero senza futuro"

Miriam Leone regina della quarantena : non solo scatti da capogiro…

Miriam Leone Instagram - intrigante selfie allo specchio : «Così ci mandi in tilt!» (Di martedì 14 aprile 2020) Il 14 Aprile 1985 nasceva a Catania: la bellissima attrice35e noi vogliamo ricordarla così. Da quando vinse Miss Italia nel 2008 non si è mai smesso di parlare di lei. A differenza di molte altre miss,si è distinta oltre che per la grande bellezza anche per essere una brava attrice e una disinvolta presentatrice. Nascita: 14 aprile 1985 (età 35), Catania Altezza: 1,76 m Capelli: Castano ramato Occhi: Verdi Tra le prime e più importanti esperienze ricordiamo Unomattina estate condotto su RaiUno dal giugno al settembre 2009. Senza mai fermarsi, a settembre ha presentato insieme a Tiberio Timperi Mattina in famiglia su Rai2 Nel 2010 debutta come attrice sia sul grande schermo con il film “Genitori e figli” di GiovVeronesi seguito da “Fratelli unici” di Alessio ...

ziamood425_ : RT @Una_Gioia_Mai: Oggi è il compleanno di Miriam Leone cioè la donna più bella d'Italia - trulybadliar : RT @cryIngwsel: QUI PER RICORDARVI CHE OGGI MIRIAM LEONE COMPIE 35 ANNI. - margotvrob : RT @vera92: Oggi compleanno della meravigliosa Miriam Leone?????? io qui che aspetto Diabolik solo per lei e Luca Marinelli finalmente insieme… - Romano62188806 : RT @telegnocca: tanti auguri di buon compleanno alla divina Miriam Leone ?????????????? - LadyFalenaIvana : RT @cryIngwsel: QUI PER RICORDARVI CHE OGGI MIRIAM LEONE COMPIE 35 ANNI. -