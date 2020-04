Ministra Bellanova: "È ora di regolarizzare 600mila clandestini" (Di martedì 14 aprile 2020) La Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, attraverso le pagine de "Il Foglio" ha risposto alla domanda di Carlo Stagnaro e Luciano Capone sulla regolarizzazione di 600mila clandestini per far ripartire l'economia italiana. L'esponente di Italia Viva ha scritto:"O siamo noi, la politica, chi governa, a farci carico fino in fondo delle contraddizioni che il reale ci impone sotto gli occhi, o se en farà carico qualcun altro: la criminalità. Le finite zone grigie che alimentano la lunga serie di malfunzionamenti in questo Paese nascono da qui. Alimentarle È gioco perverso a cui mettere fine. Ed È esattamente questo che una politica riformista ha il compito di fare"Poi ha spiegato che la regolarizzazione dei clandestini È necessaria per rispondere a due urgenze, la prima:"Prevenire l'emergenza umanitaria che può determinarsi negli insediamenti ... Leggi su blogo Coronavirus - la ministra Bellanova ai sindacati su La7 : “Non è il momento per programmare scioperi. Non assecondiamo l’onda”

