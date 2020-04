Minecraft: via alla beta RTX (Di martedì 14 aprile 2020) Minecraft ha sempre mantenuto un design minimale in stile Voxel, ma presto i possessori di schede Nvidia RTX potranno beneficiare di una nuova estetica. Minecraft RTX – Dettagli L’iconico sandbox a blocchi, acquistato tempo addietro da Microsoft, continua la sua evoluzione e questa volta il comparto grafico riceve un’interessante attenzione. Nel 2019 la ditta ha rilasciato un nuovo motore di rendering grafico, dal nome “Render Dragon”, per le versioni Bedrock Edition (Console + Windows 10) e successivamente Minecraft Earth (Android). Il motore grafico che alimenta tali versioni subirà presto un grande update per rispondere alle nuove opzioni hardware e fornire una grafica maggiormente “immersiva”. L’aggiornamento coprirà il comparto grafico, fornendo una trama delle texture con maggiore profondità, ma inciderà ... Leggi su windowsinsiders Minecraft Dungeons è stato rinviato al mese prossimo (Di martedì 14 aprile 2020)ha sempre mantenuto un design minimale in stile Voxel, ma presto i possessori di schede Nvidia RTX potranno beneficiare di una nuova estetica.RTX – Dettagli L’iconico sandbox a blocchi, acquistato tempo addietro da Microsoft, continua la sua evoluzione e questa volta il comparto grafico riceve un’interessante attenzione. Nel 2019 la ditta ha rilasciato un nuovo motore di rendering grafico, dal nome “Render Dragon”, per le versioni Bedrock Edition (Console + Windows 10) e successivamenteEarth (Android). Il motore grafico che alimenta tali versioni subirà presto un grande update per rispondere alle nuove opzioni hardware e fornire una grafica maggiormente “immersiva”. L’aggiornamento coprirà il comparto grafico, fornendo una trama delle texture con maggiore profondità, ma inciderà ...

401_miguel097 : Nova serie ! minecraft Ultra - JuanBRob : RT @ForgottenTweet: Al via il primo evento GdR della settima era. Partecipate anche voi per contribuire alla lore di Forgotten World e per… - ForgottenTweet : Al via il primo evento GdR della settima era. Partecipate anche voi per contribuire alla lore di Forgotten World e… - galluzzimm : Harry Potter e Minecraft: la titanica espansione fan made Witchcraft and Wizardry è pronta - LaClaudine1 : Il futuro di Minecraft! -

Ultime Notizie dalla rete : Minecraft via Minecraft RTX in beta disponibile per tutti dal 16 aprile sotto forma di aggiornamento gratuito su Windows 10 Smartworld iPhone 12 come iPad Pro: scocca lineare e notch a metà. Tutte le novità Apple

In base alle nuove indiscrezioni Apple non dovrebbe subire ritardi per via dell'epidemia di coronavirus ... l'ideale per sistemi multimediali compatti Minecraft RTX Beta sarà disponibile dal 16 aprile ...

Minecraft RTX in beta disponibile per tutti dal 16 aprile sotto forma di aggiornamento gratuito su Windows 10

Ovviamente NVIDIA ci ha tenuto a sottolineare nuovamente che quella del 16 aprile è una beta, non priva quindi di eventuali bug o problematiche che verranno risolte via via. Ecco qui di seguito alcune ...

In base alle nuove indiscrezioni Apple non dovrebbe subire ritardi per via dell'epidemia di coronavirus ... l'ideale per sistemi multimediali compatti Minecraft RTX Beta sarà disponibile dal 16 aprile ...Ovviamente NVIDIA ci ha tenuto a sottolineare nuovamente che quella del 16 aprile è una beta, non priva quindi di eventuali bug o problematiche che verranno risolte via via. Ecco qui di seguito alcune ...