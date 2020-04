Milano, farmacista multato perchè non ha i guanti per i clienti: “Siamo stati abbandonati” (Di martedì 14 aprile 2020) Il farmacista Nicola Baboni è stato multato dai vigili perché non in possesso dei guanti monouso per i clienti così come previsto da un'ordinanza regionale. La sua storia raccontata sui social ha raccolto la solidarietà di molti titolari di farmacie che denunciano di essere stati abbandonati dalle istituzioni: "Non ci hanno tutelati, Leggi su fanpage Coronavirus - farmacista truffato a Milano : compra 10mila mascherine ma gli arrivano pezzi di cuscini

Perché la questione va molto oltre i 280 euro della sanzione. Nicola Baboni, 52 anni, è il proprietario di una storica farmacia nel centro di Cernusco sul Naviglio. Venerdì la polizia locale entra per ...

