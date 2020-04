Milan | a gennaio risparmiati 25 milioni | potrebbero arrivare a 40 in estate

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Nella sessione invernale il club rossonero ha operato diverse trattative in uscita: da Reina a Suso, da Caldara a Piatek, Borini, Rodriguez. Più di 25lordisul monte ingaggi chesalire a 40 se inpartiranno anche Bonaventura e Biglia. Un 'tesoretto' utile in questo periodo di difficoltà economica ma anche in vista del possibile arrivo di Rangnick in panchina.