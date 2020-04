GiovannaCampi6 : RT @simply_bash: Forse sarebbe ora di iniziare a perseguire queste pseudo associazioni tipo #ong E #phonealarm - danybolognese : RT @simply_bash: Forse sarebbe ora di iniziare a perseguire queste pseudo associazioni tipo #ong E #phonealarm - TV7Benevento : Migranti: Alarm phone, 'Malta venuta meno al dovere di salvare persone'... - simply_bash : Forse sarebbe ora di iniziare a perseguire queste pseudo associazioni tipo #ong E #phonealarm - Alex58Gv : Ma se il naufragio non c'è stato, perché nessun PM indaga per procurato allarme? -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Alarm

Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - "Lasciateli entrare! L'equipaggio e gli ospiti di #AitaMari necessitano di un porto sicuro ora! Le 43 persone hanno sofferto abbastanza. @Armed_Forces_MT, siete venuti ...NEL MEDITERRANEO Alarm Phone ha perso in contatti con 3 delle 4 imbarcazioni di fortuna in avaria ... I SINDACI IN CAMPO In campo scendono anche i sindaci. «102 migranti sbarcati con un gommone a ...