Meteo della settimana, la primavera si ferma: tornano freddo e vento (Di martedì 14 aprile 2020) La parentesi di alta pressione dei giorni scorsi, che ha regalato un clima decisamente primaverile tra Pasqua e Pasquetta, sembra prossima ad essere un ricordo. Secondo gli esperti, infatti, freddo e vento tornano in scena con prepotenza nel contesto di un sensibile peggioramento. Meteo della settimana: crollano le temperature Il cambiamento era stato annunciato e si appresta a diventare realtà su gran parte dell’Italia. Secondo quanto riportato da ilMeteo.it, infatti, il quadro climatico relativo alla settimana appena iniziata volge a un repentino peggioramento con l’incursione di una perturbazione che porta con sé un sensibile calo termico. Temperatura giù anche di 8°C nel giro di 24 ore, con l’alta pressione che sembra lasciare il posto a un fronte perturbato di origine atlantica in cui non mancheranno forte vento e freddo. La ... Leggi su thesocialpost Allerta Meteo : in arrivo venti forti di burrasca al Centro/Nord - l’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI]

