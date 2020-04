Mes, Di Maio a Sono le Venti (Nove): “Strumento antiquato. L’ultima firma l’ha messa il governo Berlusconi con chi ci accusa” (Di martedì 14 aprile 2020) “C’è una trattativa in corso. Uso le parole di Conte: il Mes è uno strumento antiquato. Forse è arrivato il momento di un mea culpa europeo, l’austerity ha fatto tagli sulla spesa pubblica e questo ha indebolito la sanità pubblica”. A dirlo, intervistato a Sono le Venti, in onda sul Nove dal lunedì al venerdì alle 19.55, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Non c’è nessuna firma sul Mes, l’ultima c’è stata nel 2011 con il governo Berlusconi e i ministri di quel governo Sono all’opposizione e ci accusano”. Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di ... Leggi su ilfattoquotidiano Berlusconi si ‘smarca’ da Salvini : “Sbagliato dire no al Mes”. Di Maio : “Strumento antiquato”

Roma, 14 apr. (askanews) – L’Italia si attende dai paesi partner dell’Europa la “massima solidarietà e disponibilità” e il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) “così come lo conosciamo” è uno ...

