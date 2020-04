Mentana risponde a Palazzo Chigi: «Non ho mai censurato nessuno. Conte non può intervenire alla Chavez» – Video (Di martedì 14 aprile 2020) Enrico Mentana Pasquetta con scazzo. Dopo le critiche di Enrico Mentana al premier Giuseppe Conte, accusato di aver usato una conferenza stampa teletrasmessa per attaccare Salvini e Meloni, ieri Palazzo Chigi ha lanciato la controffensiva. L’ufficio stampa del Presidente del Consiglio ha diramato un comunicato di precisazione sull’accaduto e il Mitraglietta, sentendosi chiamato in causa (“riguarda anche noi è inutile che facciamo gli ipocriti“) ha fatto a sua volta partire una filippica dagli schermi di La7. Ritornando sulla discussa conferenza stampa presidenziale di venerdì scorso, Palazzo Chigi aveva fatto sapere di non aver non mai chiesto che l’intervento del premier venisse trasmesso a reti unificate e che, come sempre, la decisione di proporre il segnale era lasciata ai responsabili delle singole testate giornalistiche. Poi, ... Leggi su davidemaggio Enrico Mentana risponde alla nota di Palazzo Chigi e agli "odiatori" in due tempi al Tg La7 (VIDEO)

Enrico Mentana risponde al comunicato di Palazzo Chigi sulla conferenza stampa : “A tutto c’è un limite” | VIDEO

Enrico Mentana via social risponde alle critiche ricevute dopo le parole sulla conferenza stampa di Conte (Di martedì 14 aprile 2020) EnricoPasquetta con scazzo. Dopo le critiche di Enricoal premier Giuseppe, accusato di aver usato una conferenza stampa teletrasmessa per attaccare Salvini e Meloni, ieriha lanciato la controffensiva. L’ufficio stampa del Presidente del Consiglio ha diramato un comunicato di precisazione sull’accaduto e il Mitraglietta, sentendosi chiamato in causa (“riguarda anche noi è inutile che facciamo gli ipocriti“) ha fatto a sua volta partire una filippica dagli schermi di La7. Ritornando sulla discussa conferenza stampa presidenziale di venerdì scorso,aveva fatto sapere di non aver non mai chiesto che l’intervento del premier venisse trasmesso a reti unificate e che, come sempre, la decisione di proporre il segnale era lasciata ai responsabili delle singole testate giornalistiche. Poi, ...

babetta123 : Discorso di Conte, Mentana risponde alle polemiche: «Non ho mai censurato nessuno» - giozomparelli : twitter oggi è il fan club di una persona che alle offese risponde con altre offese per poi, grazie alle sue grandi… - raffo1900 : RT @ErmannoKilgore: Quindi #Mentana il fatto che hai detto:” se sapevo che #Conte (dicendo verità assolute) citava #Meloni e #Salvini non m… - Marcos_5408 : Sentito Mentana in questo video si capisce che da ora in poi può reclamare solo il suo 'diritto alla disinformazion… - MarcoBenatti_ : RT @ErmannoKilgore: Quindi #Mentana il fatto che hai detto:” se sapevo che #Conte (dicendo verità assolute) citava #Meloni e #Salvini non m… -