Mentana | l’editoriale nel Tg La7 sulla polemica con palazzo Chigi | “Comunicato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) “Dirigo telegiornali da 28 anni e non ho mai censurato nessuno“. Al termine dell’edizione delle 20 di lunedì 13 aprile, il direttore del TgLa7 Enricoha replicato alla nota died è tornato sulle polemiche scatenate dall’intervento di Conte di venerdì, in particolare dagli attacchi a Salvini e Meloni. “In questa fase è giusto ascoltare le notizie di provvedimenti direttamente da chi sta guidando il Paese, ma non lapolitica” ha spiegato, che già venerdì sera, in diretta tv, aveva criticato l’atteggiamento del premier nei confronti dell’opposizione, dicendo che “se l’avessimo saputo non avremmo mandato in onda quella parte”. A distanza di due giorni,ha ribadito la sua posizione: “Conte poteva fare un post o un comunicato per ...