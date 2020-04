Menarini accanto ai medici italiani dona 700.000 mascherine

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 aprile 2020)hato 700.000a tutte le Federazioni dina Generale e Società’ scientifiche dina generale per consentire equa e capillare distribuzione nel territorio italiano. Lesono suddivise in 400.000 di tipo N95/FFP2 e 300.000 chirurgiche. I dispositivi stanno gia’ giungendo in centinaia di studi su tutto il territorio nazionale. Ed e’ proprio al Gruppoche Fimmg e Cittadinanzattiva rivolgono un grazie da parte dei cittadini e di una categoria, quella deidi famiglia, che paga un prezzo altissimo in termini di vite umane a causa del Covid-19. “E’ un ringraziamento – dice Silvestro Scotti, segretario generale Fimmg – che sento di estendere anche a tutti i dipendenti di questa e di altre aziende, che con il loro lavoro ci consentono di affrontare il virus con qualche protezione in ...