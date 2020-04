Medico multato mentre rimette in moto auto: "Scalerò i 533 euro dalla mia ridicola busta paga" (Di martedì 14 aprile 2020) Durante il giorno libero dagli impegni lavorativi in ospedale decide di rimettere in moto la sua auto con la batteria scarica aiutata da alcuni agenti della Guardia di Finanza ma dopo 150 metri, incappata in un posto di blocco, viene multata dalla Polizia per 533 euro. È quanto accaduto ad Anna D’Angelillo, giovane dottoressa romana del reparto malattie infettive del Policlinico Gemelli, che ha deciso di rendere nota la vicenda scrivendo alla sindaca Virginia Raggi. A riportare la vicenda è Il Messaggero. Il Messaggero sottolinea che “chi viene pizzicato fuori senza un valido motivo becca la sanzione. Non è chiaro se il Medico l’avesse con sè oppure no”, ma fatto sta che la multa è arrivata. E ora la dottoressa - in formazione specialistica proprio nel reparto in cui si assistono quotidianamente le persone affette da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 aprile 2020) Durante il giorno libero dagli impegni lavorativi in ospedale decide dire inla suacon la batteria scarica aiutata da alcuni agenti della Guardia di Finanza ma dopo 150 metri, incappata in un posto di blocco, viene multataPolizia per 533. È quanto accaduto ad Anna D’Angelillo, giovane dottoressa romana del reparto malattie infettive del Policlinico Gemelli, che ha deciso di rendere nota la vicenda scrivendo alla sindaca Virginia Raggi. A riportare la vicenda è Il Messaggero. Il Messaggero sottolinea che “chi viene pizzicato fuori senza un valido motivo becca la sanzione. Non è chiaro se ill’avesse con sè oppure no”, ma fatto sta che la multa è arrivata. E ora la dottoressa - in formazione specialistica proprio nel reparto in cui si assistono quotidianamente le persone affette da ...

HuffPostItalia : Medico multato mentre rimette in moto auto: 'Scalerò i 533 euro dalla mia ridicola busta paga' - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Medico multato mentre rimette in moto auto: 'Scalerò i 533 euro dalla mia ridicola busta paga' - chiaragaleotti3 : RT @HuffPostItalia: Medico multato mentre rimette in moto auto: 'Scalerò i 533 euro dalla mia ridicola busta paga' - emmezetaJ : RT @HuffPostItalia: Medico multato mentre rimette in moto auto: 'Scalerò i 533 euro dalla mia ridicola busta paga' - FRANCESCOCARDE3 : RT @HuffPostItalia: Medico multato mentre rimette in moto auto: 'Scalerò i 533 euro dalla mia ridicola busta paga' -

Ultime Notizie dalla rete : Medico multato Coronavirus Roma, medico Gemelli scrive a Raggi: «Io multata dalla Polizia, scalerò i soldi dalla mia busta paga già ridicola»» Il Messaggero Medico multato mentre rimette in moto auto: "Scalerò i 533 euro dalla mia ridicola busta paga"

A riportare la vicenda è Il Messaggero. Il Messaggero sottolinea che “chi viene pizzicato fuori senza un valido motivo becca la sanzione. Non è chiaro se il medico l’avesse con sè oppure no”, ma fatto ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Sono deceduti Fabio Rubino (medico palliativista), Giovanni Stagnati (odontoiatra ... Ore 11.34 - Roma, multata perché portava a spasso la tartaruga I carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno ...

A riportare la vicenda è Il Messaggero. Il Messaggero sottolinea che “chi viene pizzicato fuori senza un valido motivo becca la sanzione. Non è chiaro se il medico l’avesse con sè oppure no”, ma fatto ...Sono deceduti Fabio Rubino (medico palliativista), Giovanni Stagnati (odontoiatra ... Ore 11.34 - Roma, multata perché portava a spasso la tartaruga I carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno ...