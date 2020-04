Mascherine in Toscana, da oggi le multe ma solo in alcuni comuni (Di martedì 14 aprile 2020) FIRENZE. Ora i toscani devono fare ancora più attenzione se escono fuori casa. Da oggi, entra in vigore l’ordinanza regionale relativa all’obbligo di portarsi dietro le Mascherine e indossarle quando necessario. Sono i singoli comuni ad attivarla. Ma la consegna delle Mascherine sta avendo tempi diversi. E l’ordinanza diventa effettiva a macchia di leopardo. C’è chi è riuscito a consegnare le Mascherine a tutta la popolazione comunale e ha fatto scattare il provvedimento. Uno tra i primi è stato il Comune di Bagno a Ripoli. Il sindaco Francesco Casini ha obbligato i suoi cittadini a indossare la mascherina fuori casa da domenica 12 aprile, il giorno di Pasqua. Il Comune di Prato ha raggiunto Bagno a Ripoli ieri sera, lunedì 13, e ha attivato il provvedimento dalle ore 18. oggi parte anche il Comune di Empoli. ... Leggi su iltirreno.gelocal Mascherine in Toscana - da oggi le multe ma solo in alcuni comuni

Coronavirus Toscana : mascherine - come si usano. Le istruzioni della Regione (Di martedì 14 aprile 2020) FIRENZE. Ora i toscani devono fare ancora più attenzione se escono fuori casa. Da, entra in vigore l’ordinanza regionale relativa all’obbligo di portarsi dietro lee indossarle quando necessario. Sono i singoliad attivarla. Ma la consegna dellesta avendo tempi diversi. E l’ordinanza diventa effettiva a macchia di leopardo. C’è chi è riuscito a consegnare lea tutta la popolazione comunale e ha fatto scattare il provvedimento. Uno tra i primi è stato il Comune di Bagno a Ripoli. Il sindaco Francesco Casini ha obbligato i suoi cittadini a indossare la mascherina fuori casa da domenica 12 aprile, il giorno di Pasqua. Il Comune di Prato ha raggiunto Bagno a Ripoli ieri sera, lunedì 13, e ha attivato il provvedimento dalle ore 18.parte anche il Comune di Empoli. ...

