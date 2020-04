Martina Colombari | la nuova foto preoccupa i fan | “Tutto ok?”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) Ancheè molto attiva su Instagram e approfitta di questi giorni di isolamento per documentare le sue giornate casalinghe. La ex Miss Italia, che è davvero rimasta nel cuore del pubblico nonostante siano passati tantissimi anni, ora ha 44 anni ed è uno splendore. Qualche tempo fa la moglie di Billy Costacurta ha conquistato tutti mostrando la sua parte più genuina. Ovvero lasenza make up e acconciature che si dedica all’esercizio fisico. Per la Dolly Parton Challenge, la sfida social che consisteva nel postare 4con pose differenti a seconda del social a cui sono destinate, aveva sceltoperfette, con look strepitosi e trucco e parrucco impeccabili. Ma spesso la realtà non è quella che si mostra in rete e per ricordarlo a tutti laha condiviso uno scatto che la ritrae dopo l’allenamento. ...