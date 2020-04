Marco Motta: “Brutto che la storica gara con il Valencia sarà ricordata per aver scatenato l’epidemia” (Di martedì 14 aprile 2020) Marco Motta, ex difensore, tra le altre, di Atalanta e Juventus, ha rilasciato un’intervista a “Il Secolo XIX”, parlando della situazione dell’emergenza internazionale per il coronavirus, ma soprattutto per quanto riguarda la città di Bergamo “Sono di Merate, ho fatto 13 anni di settore giovanile a Zingonia, ho debuttato in A con l’Atalanta, ho tanti amici a Bergamo. Insomma, ho gli affetti più cari nell’epicentro dell’emergenza ma per fortuna stanno bene”. Inoltre aggiunge: “Ho visto immagini surreali, che fanno male, cose mai vissute in 33 anni di vita. Il coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Ora bisogna pensare alla salute, poi bisognerà ripartire forti e compatti, come sanno fare le squadre di Gasperini. Fa male pensare che il ricordo più bello della storia dell’Atalanta, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 aprile 2020), ex difensore, tra le altre, di Atalanta e Juventus, ha rilasciato un’intervista a “Il Secolo XIX”, parlando della situazione dell’emergenza internazionale per il coronavirus, ma soprattutto per quanto riguarda la città di Bergamo “Sono di Merate, ho fatto 13 anni di settore giovanile a Zingonia, ho debuttato in A con l’Atalanta, ho tanti amici a Bergamo. Insomma, ho gli affetti più cari nell’epicentro dell’emergenza ma per fortuna stanno bene”. Inoltre aggiunge: “Ho visto immagini surreali, che fanno male, cose mai vissute in 33 anni di vita. Il coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Ora bisogna pensare alla salute, poi bisognerà ripartire forti e compatti, come sanno fare le squadre di Gasperini. Fa male pensare che il ricordo più bello della storia dell’Atalanta, ...

