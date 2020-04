Malagò | Serie A? E' il momento delle decisioni Alle Olimpiadi di Tokyo ci saremo

(Di martedì 14 aprile 2020) «Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sonoprecise deleghe e rappresentanze. Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora...

Sport Mediaset

Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze. Tu vuoi essere il presidente di ...