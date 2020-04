Madeline Zima | che fine ha fatto Grace Sheffield di La Tata?

Leggi su chenews

(Di martedì 14 aprile 2020) Cheha, l’attrice divenuta famosa per aver interpretatonella celebre serie tv “La”? Foto da Instagram @fran and max the nannyIntelligente, complicata e tanto, tanto graziosa. Era la piccola di casa, la terza filia di Maxwell e amatissima ovviamente da Francesca Cacace. Già stiamo parlando proprio di lei, una delle protagoniste di quella che è senza dubbio tra le serie tv più amate di sempre, La. Conclusa la celebre sitcom avete forse un po’ perso le tracce della graziosa? Oggi vogliamo allora svelarvi come appare vent’anni dopo la bella attrice e come la sua carriera è poi proseguita. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> BAYWATCH, LA PROTAGONISTA DELLA SERIE TV OGGI È IRRICONOSCIBILE La, cheha...