Lutto nel mondo della musica | il Coronavirus porta via un altro grande artista a soli 46

(Di martedì 14 aprile 2020) Ha lottato come un leone, ma alla fine Mirko Bertuccioli notissimo membroband pesarese ‘I Camillas’, ex concorrente di Italia's got talent e titolare del negozio di dischi e vinili 'Plastic' di via Passeri non ce l’ha fatta. Ilsi èto via anche lui. Lascia un vuoto enorme come persona sempre sorridente e ironica e comeestroso e creativo. Mirko, 46 anni, si è contagiato probabilmente dopo un concerto tenuto in Lombardia in tempi ancora non sospetti. Bertuccioli era ricoverato ad Ancona in terapia intensiva ormai da oltre quattro settimane. (Continua...) Il virus sembra che lo avesse superato, ma aveva lasciato gravi danni ai polmoni che i medici hanno provato a fare ripartire, senza però nessun risultato. Cordoglio da parte del sindaco Matteo Ricci e del vicesindaco Daniele ...