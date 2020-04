Lutto nel mondo del giornalismo | è morto Franco Lauro

(Di martedì 14 aprile 2020)neldele dello sport: èall’età di 59 anni, storico volto della Raineldele dello sport. All’età di 59 anni è. Il noto giornalista della Rai è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto. Immediati i soccorsi all’abitazione del giornalista ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello storico volto della Rai.era un grande appassionato di calcio e basket. Protagonista di numerose telecronache, negli ultimi anni era alla conduzione del notiziario sportivo Rai. Leggi su Calcionews24.com

Franco Lauro è morto: lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Come riporta Il Messaggero, il veterano della Rai dal lunghissimo curriculum è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto: ...Un duro colpo per il mondo del giornalismo sportivo in questi minuti. È scomparso, all’età di 59 anni, Franco Lauro, volto storico della RAI. Calcio, basket, da inviato e in conduzione: Franco Lauro ...