Lutto nel mondo del cinema italiano | la famosa attrice se n’è andata

(Di martedì 14 aprile 2020) Se n’èa Roma a causa di una crisi cardiaca l’francese Patricia Millardet, nota per avere recitato nel ruolo del giudice Silvia Conti ne “La Piovra”. Aveva compiuto 63 anni lo scorso marzo. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di oggi 13 aprile presso l’ospedale San Camillo di Roma, dov’era ricoverata. Patricia Millardet si era trasferita in Italia negli anni ’80, a Castel Gandolfo. Il pubblico la ricorda soprattutto per il ruolo del coraggioso magistrato Silvia Conti ne “La Piovra”. In effetti fu proprio il ruolo di Silvia Conti aveva regalato a Patricia Millardet il successo presso il grande pubblico. Aveva recitato ne “La Piovra” dal 1989 al 2001, diventando l’eroina della serie dopo la morte del commissario Cattani, interpretato da Michele Placido. ( ...