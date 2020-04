Lutto nel mondo del cinema | è morto Malcolm Dixon

Leggi su newsmondo

(Di martedì 14 aprile 2020). Oompa Loopma della ‘Fabbrica di cioccolato’ si è spento a 67 anni. LONDRA (INGHILTERRA) – Nuovoneldel. E’all’età di 67 anni, conosciuto da tutti come Oompa Loompa nel film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che ha visto come protagonista principale Gene Wilder. Chi eraNato nel 1953 a Coork Durham, in Inghilterra,ha esordito alproprio nel 1971 con il film Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato. Un’interpretazione che l’ha fatto conoscere a tutto il. Ma l’attore affetto da nanismo ha preso parte anche a diverse pellicole che hanno spopolato in diversi Paesi come, per esempio, Flash Gordon, Star Wars: Episodio VI-Il ritorno dello Jedi e Biancaneve e i sette nani. La sua morte ha lasciato un vuoto ...