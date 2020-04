Lutto nel mondo del calcio | giocatore stroncato da un malore a soli 22 anni NOME e

Leggi su calcioweb.eu

Dramma in Brasile. Il calciatore del Guarany Tiago Cortes è morto a22. A darne annuncio, sui propri canali ufficiali, lo stesso club carioca. Tiago Cortes è statoda unmentre era impegnato in una seduta di fisioterapia per recuperare da un infortunio al ginocchio. Questo il comunicato ufficiale. "Il nostro difensore Tiago Cortes è morto questo lunedì (13) a Florianópolis. L'atleta era uno dei giocatori più importanti dell'attuale squadra del club. La sua morte ci lascia sgomenti. Non possiamo non ricordarlo con affetto, siamo grati a lui per tutto quello che ci ha dato durante i mesi di permanenza a Estrela d'Alva. Auguriamo alla famiglia di Tiago molta forza. Riposa in pace, Cortes".