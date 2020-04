Lutto nel giornalismo sportivo | morto Franco Lauro

(Di martedì 14 aprile 2020)nelitaliano, in particolare in quello: è, volto noto di RaiSport, secondo quanto riportato dall’agenzia Agi. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre. Il giornalista è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore. Appassionato di calcio e basket, esperto di calciomercato,è … L'articolonelè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Radio1Rai : Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morto Franco Lauro, telecronista e conduttore di RaiSport, avrebbe comp… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Giornalismo sportivo in lutto: è morto Franco Lauro - fanpage : È morto Franco Lauro. Grave lutto nel giornalismo sportivo - PiazzettaSport : Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano... ?? - GiornaleVicenza : Lutto nel mondo del giornalismo -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

il Dolomiti

Lutto nel giornalismo italiano, in particolare in quello sportivo: è morto Franco Lauro, volto noto di RaiSport. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre. Il giornalista è stato trovato privo di ...18:52Covid19, task force di controlli nel weekend di Pasqua, oltre 4mila controlli e duecento ... 17:45Mondo dei sindacati in lutto, morto a Palermo il segretario generale della Fp Cisl Luigi ...