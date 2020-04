Lutto nel giornalismo sportivo | è scomparso Franco Lauro

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Giornalismo sportivo in lutto: è morto Franco Lauro - fanpage : È morto Franco Lauro. Grave lutto nel giornalismo sportivo - aylaf93 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Giornalismo sportivo in lutto: è morto Franco Lauro - Undertall65 : RT @fanpage: È morto Franco Lauro. Grave lutto nel giornalismo sportivo - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ??? Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Franco #Lauro, aveva 59 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

il Dolomiti

Lutto nel giornalismo italiano, in particolare in quello sportivo: è morto Franco Lauro, volto noto di RaiSport. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre.Franco Lauro è morto: lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Come riporta Il Messaggero, il veterano della Rai dal lunghissimo curriculum è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto: ...