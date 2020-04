Luciano Pellicani, l’intellettuale che prese molto sul serio il comunismo (Di martedì 14 aprile 2020) Gli articoli dedicati a Luciano Pellicani, in occasione della sua recente scomparsa, hanno in vario modo sottolineato come questo studioso, nel corso della sua ricerca intellettuale, sia sempre rimasto ancorato alla tradizione socialista e come nel suo pensiero sia stata costante l’attenzione alle r Leggi su ilfoglio In ricordo di Luciano Pellicani

Ricordando il professor Luciano Pellicani : i suoi insegnamenti oggi sono utili più che mai

Il Vangelo socialista secondo Luciano Pellicani (Di martedì 14 aprile 2020) Gli articoli dedicati a, in occasione della sua recente scomparsa, hanno in vario modo sottolineato come questo studioso, nel corso della sua ricerca intellettuale, sia sempre rimasto ancorato alla tradizione socialista e come nel suo pensiero sia stata costante l’attenzione alle r

Capezzone : Addolorato per la morte di Luciano Pellicani, testimone della possibilità, anche a sinistra, di un pensiero anticom… - UniLUISS : 'Luciano era un professore #Luiss ora Emerito, un grande intellettuale, un pensatore profondo, un insegnante inegua… - AnnalisaChirico : Luciano Pellicani, tra i più importanti sociologi italiani, anticomunista quando esserlo costava solitudine umana&p… - antsolano : RT @ilfoglio_it: La necessità d’interrogarsi su come potremo ricostruire la società italiana dopo la disfatta economica. Un motivo in più p… - ilfoglio_it : La necessità d’interrogarsi su come potremo ricostruire la società italiana dopo la disfatta economica. Un motivo i… -