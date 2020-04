Lucca | fermato per guida pericolosa | 40enne ubriaco attacca militari

(Di martedì 14 aprile 2020) Federico Garau In evidente stato di ebbrezza, il soggetto stava percorrendo a tutta velocità via del Brennero, motivo per cui alcuni residenti hanno contattato le autorità locali.dai carabinieri, ilsi è rifiutato di sottoporsi all'alcol test e si è scagliato contro di loro, mandandone uno al pronto soccorso Momenti di forte tensione durante il pomeriggio della scorsa domenica a, dove un uomo ha aggredito alcuni carabinieri nel corso di un controllo effettuato nei suoi confronti. Trovato completamentealladella propria auto, il soggetto non solo si è rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, ma ha addiritturato i rappresentati delle forze dell'ordine nel vano tentativo di sottrarsi all'esame. La vicenda, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato le informazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Lucca fermato

