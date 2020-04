Luca Ward | “Come si fa a dire Andrà tutto bene” rifiuta lo spot e si sfoga sui social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 14 aprile 2020) Un duro sfogo quello disu Facebook dove senza peli sulla lingua ha detto la sua sulla frase “Andràbene”. L’attore hato unocon quella frase che ormai ripetiamo tutti, non crede in un futuro così positivo perché in questo momento il presente è spaventoso.non ha voluto pronunciare quelle parole di speranza perché non ci crede. Forse un momento di sconforto o forse una razionalità che appartiene a molti e che in pochi tirano fuori. Si è scagliato contro quella frase che dà speranza e in un post appena pubblicato su Facebook ha commentato: “Come si fa ache andràbene?”. Il quadro non è dei migliori, pensa ovviamente a chi sta soffrendo più di tutti e non solo perché resta a casa. LO SFOGO DISULLA FRASE ...