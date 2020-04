Lounge e fantasie esotiche tra i film di genere

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 15 aprile 2020) 10 colonne sonore tratte daitaliani (dimenticati) L’universo musicale dei cosiddettidiitaliani è un universo in espansione che permette riscoperte continue. Un breve elenco di titoli per viaggiare dal divano di casa verso mete/erotiche/avventurose in compagnia di alcuni dei suoni più intriganti e innovativi mai prodotti per il cinema. Non in ordine di preferenza. La ragazza dalla pelle di luna – Piero Umiliani. Probabilmente una delle vette insuperate della musica daitaliana, composta per … Continua L'articolotra idiproviene da il manifesto.